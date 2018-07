Em Osasco, Oeste bate o Náutico e volta a vencer na Série B

O Oeste conseguiu se recuperar da série de três empates seguidos e voltou a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado, no estádio José Liberatti, em Osasco (SP), o time paulista derrotou o Náutico por 2 a 0, pela 29.ª rodada.

O Oeste não sabe o que é perder há sete jogos, mas tem cinco empates nesta sequência e segue tranquilo em 15.º lugar, com 37 pontos, 11 à frente da zona de rebaixamento. Já o Náutico perdeu a chance de encostar no G4 e parou na oitava posição com 43 pontos, quatro atrás do Paysandu, que fecha a zona de acesso.

Os dois times fizeram um primeiro tempo trucado e conseguiram criar apenas pouco antes do intervalo. O Náutico foi quem criou a primeira chance em finalização de Daniel Morais, que assustou Leandro Santos. A resposta do Oeste veio na dobradinha entre Kahê e Renan Mota, que desperdiçaram gols no mesmo lance. Aos 34 minutos, porém, Mazinho mostrou como se faz e abriu o placar para os donos da casa. Após cobrança de falta, o meia aproveitou rebote dentro da área e tocou com categoria para o fundo das redes.

No segundo tempo, o jogo ganhou emoção. O Náutico saiu mais para o jogo em busca do gol e deixou a partida movimentada. Sem espaço para penetrar no toque de bola, o time pernambucano resolveu apostar nos cruzamentos. Ronaldo Alves teve grande chance em cabeçada, mas quem conseguiu marcar foi o Oeste.

Mesmo com dificuldades para se segurar na defesa, o time paulista encaixou bom contra-ataque. Pelo lado esquerdo, Kahê levantou para Patrik Silva, na entrada da área, e o meia bateu de primeira, da entrada da área, para marcar aos 34 minutos.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, às 20h30, pela 30.ª rodada. Enquanto o Oeste encara o Paraná, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, o Náutico recebe o Mogi Mirim, na Arena Pernambuco, no Recife.

FICHA TÉCNICA

OESTE 2 x 0 NÁUTICO

OESTE - Leandro Santos; Paulo Henrique, Júnior Lopes, Ligger e Fernandinho; Elivelton (Renato Xavier), Guilherme Amorim (Patrik Silva), Renan Mota e Mazinho (Daniel Gigante); Kahê e Waguininho. Técnico: Roberto Cavalo.

NÁUTICO - Júlio César; Lucas Farias, Rafael Pereira, Ronaldo Alves e Gaston Filgueira; João Ananias (Dakson), Fellipe Soutto e Jackson Caucaia (Willian Magrão); Daniel Morais, Bruno Alves (Hiltinho) e Bergson. Técnico: Gilmar dal Pozzo.

GOLS - Mazinho, aos 34 minutos do primeiro tempo; Patrik Silva, aos 34 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jackson Caucaia e Dakson (Náutico).

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).