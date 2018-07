Em ótima fase, Tottenham supera o Aston Villa e avança na Copa da Inglaterra

A grande fase do Tottenham se manteve intacta neste domingo e o time londrino alcançou a sua sexta vitória consecutiva ao bater o Aston Vila por 2 a 0, no estádio White Hart Lane, em Londres, e avançar para a próxima fase da Copa da Inglaterra.

Se o Aston Villa já viveu seus anos de glória no passado, neste domingo ele entrou como azarão na partida, pois ocupa a 12.ª posição na segunda divisão do Campeonato Inglês, enquanto que o Tottenham é o terceiro colocado da elite e vem, inclusive, de uma vitória por 2 a 0 sobre o líder Chelsea.

Para a partida, o Tottenham trocou nada menos que nove jogadores em relação ao clássico da última quarta-feira. Somente Alderweireld e Eric Dier foram mantidos no time. Harry Kane e Christian Eriksen sequer foram relacionados e Dele Alli começou no banco de reservas.

Em campo, os gols saíram somente no segundo tempo. Aos 25 minutos, Nkoudou cruzou pelo lado esquerdo e Ben Davies se contorceu todo para acertar uma cabeçada no canto esquerdo e anotar o seu primeiro tento com a camisa do Tottenham.

Já aos 35 minutos, o time da casa deu números finais ao marcador. Sissoko avançou até a linha de fundo pela direita e rolou para trás, encontrando Heung-Min Son sozinho. O sul-coreano completou de pé direito para a rede e garantiu a classificação do Tottenham para a próxima fase da Copa da Inglaterra.