Em ótimo jogo, Ituano e Mirassol empatam e seguem líderes de seus grupos

Ituano e Mirassol fizeram um ótimo jogo na manhã deste domingo, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela terceira rodada do Campeonato Paulista Sicredi 2021. Com muitas chances criadas e jogadas bonitas, o jogo terminou empatado por 1 a 1. Pedro Lucas, de pênalti, abriu o placar para os visitantes, e Danilo Boza, contra, definiu o empate. O Ituano ainda teve um pênalti desperdiçado por Iago Dias, defendido por Alex Muralha.

Com o resultado, o Ituano, que sofreu seu primeiro gol, chegou a sete pontos, na liderança do Grupo C. O Mirassol, líder do Grupo D, chegou a cinco pontos. Na quarta rodada, o Ituano é o primeiro a voltar a campo. Visita o Santos, na Vila Belmiro, às 19h do sábado. Na segunda-feira (15), às 19h, é a vez do Mirassol, que recebe a Inter de Limeira no Estádio José Maria de Campos Maia, o Maião.

A partida começou com uma grande chance desperdiçada do Mirassol. Cássio Gabriel deixou Fabrício na cara do gol, mas o goleiro Edson fez grande defesa. Logo depois, Cássio Gabriel fez grande jogada individual e sofreu pênalti. Na cobrança, Pedro Lucas abriu o placar aos sete minutos.

Mesmo atrás do placar, o Ituano criou várias chances, mas pecou na finalização. Bruno Lopes, na pequena, cabeceou por cima. Depois, Branquinho isolou dentro da área e Bruno Lopes perdeu outra boa oportunidade. Já no final do primeiro tempo, o Mirassol teve ótima chance com Cássio Gabriel, que saiu na cara do gol, mas Edson salvou o Ituano.

O segundo tempo continuou movimentado, com as duas equipes buscando o gol. Aos sete, Cássio Gabriel deu bom passe para Fabrício, que driblou o goleiro e chutou para o gol, mas Jefferson tirou em cima da linha. Aos 16, Victor Rangel quase empatou para o Ituano ao chutar da meia-lua, exigindo grande defesa de Muralha.

Depois de várias chances claras perdidas, o empate veio com gol contra. O zagueiro do Mirassol, Danilo Boza, cortou o cruzamento e mandou no travessão. Depois disputou a bola com Roni e mandou contra o próprio gol. Aos 41, Iago Dias poderia ter virado o placar, de pênalti, mas Alex Muralha defendeu.

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 1 MIRASSOL

ITUANO - Edson; Jeferson, Suéliton, Léo Santos e Breno Lopes; Tárik (André Castro), Fillipe Soutto (Bruno Lima) e Fernando Medeiros (Roni); Branquinho (Victor Rangel), Iago e Bruno Lopes (Fernandinho). Técnico: Vinícius Bergantin.

MIRASSOL - Alex Muralha; Daniel Borges, Danilo Boza, Reniê e Moraes; Luís Oyama, Neto Moura (Sousa) e Cássio Gabriel (Rafinha); Fabrício (Rafael Silva), Pedro Lucas (Ernandes) e Diego Gonçalves (Lucas Silva). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Pedro Lucas, de pênalti, aos sete minutos do primeiro tempo. Danilo Boza, contra, aos 34 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

CARTÕES AMARELOS - Suéliton e Bruno Lopes (Ituano). Daniel Borges (Mirassol).

LOCAL - Novelli Júnior, em Itu (SP).