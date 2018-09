Em Ottawa, seleção brasileira feminina derrota Canadá em amistoso

A seleção brasileira feminina derrotou o Canadá por 1 a 0, em jogo-treino disputado nesta terça-feira, em Ottawa. O único gol do duelo, realizado com os portões fechados do TD Place, foi marcado por Ludmilla, aos 42 minutos do segundo tempo.

Este foi o segundo compromisso entre as equipes em menos de uma semana, pois no último domingo as seleções duelaram no mesmo local, mas com a presença do público. E naquela oportunidade foram as canadenses que se deram melhor, triunfando por 1 a 0.

Dessa vez, os técnicos escalaram formações bem diferentes, sendo que o Brasil não pôde contar com Marta, recentemente indicada ao prêmio de melhor jogadora do mundo, que havia sido cortada antes do primeiro duelo por lesão.

O técnico Vadão escalou o Brasil com a seguinte formação: Aline; Letícia (Camilinha), Tayla, Bruna Benites e Rilany; Andressinha, Adriana, Debinha (Andressa Alves), Thaisinha (Ludmilla), Darlene (Bia Zaneratto) e Raquel.

No lance do seu gol, Ludmilla recebeu lançamento de Raquel, ganhou da marcação na velocidade e deu um leve toque sobre a goleira canadense para definir o triunfo da seleção sobre o Canadá no jogo-treino.

A seleção feminina, que se prepara para o Mundial de 2019, marcado para a França, já tem amistoso agendado para outubro. No dia 6, a equipe nacional vai encarar a Inglaterra, no estádio Meadow Lane, em Nottingham.