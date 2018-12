Em parceria com clube do Rio, Pelé inaugura academia de futebol

Rei do Futebol, Pelé firmou uma parceria com o Resende, clube do interior do Rio de Janeiro, e no próximo dia 11 (terça-feira) será inaugurado o Centro de Excelência Pelé Academia de Futebol, uma academia dedicada exclusivamente para quem sonha se tornar jogador de futebol profissional. O evento, inclusive, deverá ter a participação do ex-jogador

O projeto tem como objetivo, a preparação e o desenvolvimento de jogadores entre 7 e 13 anos para futsal, e de 14 a 20 para o futebol de campo, com as duas últimas categorias já em condições de disputar torneios oficiais.

O Centro de Treinamento contará com seis campos de futebol, sendo um deles de grama sintética e um outro exclusivo para trabalho de goleiros. Além disso, o local terá vestiário completo, academia, dormitórios, mini-auditório e sala de recreação.

A "peneira" para a seleção dos atletas acontecerá durante todo o ano. Também há programado parcerias com universidades internacionais para a realização de intercâmbio.