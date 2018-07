Em partida atrasada da 14ª rodada, Sampaio Corrêa e Juventude ficam no 0 a 0

Mesmo jogando em casa, o Sampaio Corrêa perdeu a chance de conquistar a reabilitação e sair da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo atrasado da 14.ª rodada - por conta da disputa da final da Copa do Nordeste -, o time maranhense recebeu e ficou apenas no empate contra o Juventude pelo placar de 0 a 0, no estádio Castelão, em São Luís.

Apesar de ter faturado o título da Copa do Nordeste na semana passada, o Sampaio Corrêa não consegue desempenhar esse mesmo papel na Série B. Até por conta disso, a equipe está na 17.ª colocação, com apenas 16 pontos, e não vence há cinco rodadas. Já o Juventude vive uma situação um pouco melhor, tanto que está na 13.ª posição, com 18.

O primeiro tempo do duelo começou bastante movimentado, com os dois times buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Tanto que logo no primeiro lance, o Sampaio Corrêa ficou bem próximo de abrir o placar quando, após um arremesso lateral, a bola sobrou pra Reginaldo Júnior, que cabeceou firme, mas parou na boa defesa do goleiro Matheus. A resposta do Juventude veio em forma de gol, aos oito minutos, mas como Tony estava impedido, o árbitro anulou o lance.

A partir daí, a partida ficou bastante equilibrada. Aos 11 minutos, Danielzinho foi lançado na área e chutou firme, mas também parou nas mãos do goleiro do Juventude. No lance seguinte, Uillian também ficou bem próximo de abrir o placar para o time maranhense, mas não conseguiu alcançar, de carrinho, um bom cruzamento de Reginaldo Júnior vindo da esquerda.

Depois disso, foi a vez do Juventude criar boas chances. Aos 23 minutos, Felipe Mattioni avançou pelo lado direito e bateu cruzado, mas Andrey fez boa defesa para salvar os donos da casa. No escanteio, Pará cobrou, com efeito, e por muito pouco não marcou um gol olímpico. Nos instantes finais, o Sampaio Corrêa continuou tendo maior posse de bola, mas o primeiro tempo terminou mesmo empatado em 0 a 0.

Na segunda etapa, o Juventude ficou perto de abrir logo no primeiro lance. O atacante Elias invadiu a área e bateu firme na saída do goleiro, que se esticou todo para fazer a defesa e salvar o Sampaio Corrêa. Na sequência, o ritmo do jogo caiu um pouco e as jogadas ficaram concentradas no meio de campo, já que ambas as equipes adiantaram ainda mais a suas marcações.

Muito truncado no meio de campo, a partida seguiu bastante faltosa e o árbitro do duelo distribuiu cartões amarelos e expulsou Esquerdinha, do Sampaio Corrêa. Apesar disso, as duas equipes não desistiram e seguiram tentando chegar ao gol da vitória, mas sem sucesso. Em um desses lances, o Juventude até chegou a chutar uma bola no travessão.

Após cumprirem esse duelo atrasado, os dois times voltam a campo nos próximos dias para a disputa da 16.ª rodada. Nesta sexta-feira, o Sampaio Corrêa recebe o Goiás, às 20h30, novamente no estádio Castelão. No sábado, o Juventude encara o CRB, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 16h30.

FICHA TÉCNICA

SAMPAIO CORRÊA 0 x 0 JUVENTUDE

SAMPAIO CORRÊA - Andrey; Bruno Moura, Joécio, Fredson e Alyson; Silva, Danilo Pires (Alvinho), Danielzinho (Esquerdinha) e Fernando Sobral; Uilliam e Reginaldo Júnior (César Sampaio). Técnico: Roberto Fonseca.

JUVENTUDE - Matheus Cavichioli; Felipe Mattioni, Bonfim, Fred e Pará; Diones, Jair (Bruno Ribeiro), Tony e Leandro Lima; Denner (Maikinho) e Elias (Guilherme Queiroz). Técnico: Julinho Camargo.

CARTÕES AMARELOS - Joécio, Fredson, Alyson, Bruno Moura e Pará (Sampaio Corrêa); Tony, Denner, Leandro Lima, Fred e Diones (Juventude).

CARTÃO VERMELHO - Esquerdinha (Sampaio Corrêa).

ÁRBITRO - Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

RENDA - R$ 35.805,00.

PÚBLICO - 3.888 pagantes (5.009 no total).

LOCAL - Estádio Castelão, em São Luís (MA).