Em partida morna, Vila Nova e CRB empatam sem gols pela Série B

Em um jogo de poucos lances agudos, Vila Nova e CRB ficaram no 0 a 0, no estádio Serra Dourada, na noite desta sexta-feira, em Goiânia (GO), pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, ambos os times desperdiçaram a chance de subir na tabela.

O time da casa, com 31 pontos, é o oitavo colocado e perdeu a oportunidade de dormir no G4, já que está apenas um ponto abaixo da Ponte Preta, que está em quarto. O CRB vive situação ainda mais delicada. O time alagoano é apenas o 18º colocado com 22 pontos e fica mais uma rodada dentro da zona do rebaixamento. O Paysandu, primeiro time fora da zona da degola, tem dois pontos a mais.

A primeira etapa foi de poucas emoções. O Vila Nova tinha mais posse de bola, mas não conseguia criar lances de perigo. Sob vaias da torcida, o time da casa tocava sem objetividade e esbarrava em uma defesa bem postada por parte do CRB.

No entanto, a equipe alagoana também não conseguia armar contra-ataques e se limitava apenas a evitar finalizações do adversário. Sem muita inspiração de ambas as partes, o jogo foi para o intervalo com o placar inalterado.

No segundo tempo, a partida ficou um pouco mais movimentada, mas ainda sem empolgar a torcida, que seguia protestando contra o time goiano. Nos lances mais perigosos, Neto Baiano, do CRB, e Elias, do Vila Nova, finalizaram para fora.

Os goianos ainda pressionaram nos minutos finais, sempre tentando levantar a bola para a área com cruzamentos. Já nos acréscimos, Mateus Anderson conseguiu completar levantamento da direita e o goleiro João Carlos fez bela defesa para garantir o empate sem gols. Foi a melhor chance do jogo.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 22ª rodada da Série B. O CRB recebe o Fortaleza no Rei Pelé, em Maceió (AL), enquanto o Vila Nova joga com o Sampaio Corrêa no Castelão, em São Luís (MA).

FICHA TÉCNICA:

VILA NOVA 0 x 0 CRB

VILA NOVA - Mateus Pasinato; Maguinho, Wesley Matos, Diego Giaretta e Gastón Filgueira; Moacir, Wellington Reis e Elias (Juninho); Mateus Anderson, Ramon (Alex Henrique) e Reis (Léo Itaperuna). Técnico: Hemerson Maria.

CRB - João Carlos; Diogo Mateus, Everton Sena, Anderson Conceição e Rafael Carioca; Claudinei, Lucas, Edson Ratinho e Felipe Menezes (Marcelo); Elias (Neto Baiano) e Willians Santana (Alípio). Técnico: Doriva.

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

RENDA - R$ 47.630,00.

PÚBLICO - 2.988 pagantes.

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).