Em passagem pelo Rio, Tom Cruise visita o Maracanã ao lado de Zico

O ex-jogador Zico acompanhou o ator americano Tom Cruise em uma visita ao Estádio do Maracanã, na tarde desta quinta-feira. Como um dos maiores goleadores de todos os tempos no cenário, o ex-craque do Flamengo conversou com o astro de Hollywood e até autografou uma bola de futebol para Cruise.

Mesmo com o Maracanã na reta final das obras para receber a Copa das Confederações, o ator se emocionou com o espaço, se ajoelhou no gramado, falou sobre a vontade de prestigiar a Copa do Mundo de 2014 e ainda levou uma camisa da seleção de presente.

Tom Cruise está no Rio de Janeiro para a divulgação do filme 'Oblivion' e, na noite de quarta-feira, foi muito assediado na pré-estreia do longa, no qual interpreta um soldado que tem como obejtivo destruir uma raça alienígena.