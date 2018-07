Em Patos de Minas, Cruzeiro empata com a URT e perde os 100% na temporada

O Cruzeiro já não é mais 100% na temporada de 2017. Depois de três vitórias no Campeonato Mineiro, duas na Copa da Primeira Liga e uma na estreia pela Copa do Brasil, o time comandado pelo técnico Mano Menezes ficou no empate por 1 a 1 com a URT, neste sábado, no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas (MG), pela quarta rodada do Estadual.

O resultado até não é ruim para o Cruzeiro, que segue líder com 10 pontos. Mas pode perder a ponta para o rival Atlético Mineiro, que tem nove e joga neste domingo o clássico contra o América-MG, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Logo atrás dos dois está justamente a URT, que chegou a oito pontos e briga por vaga nas semifinais da competição.

Mais uma vez, o Cruzeiro volta as suas atenções agora para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 21h45, pela segunda fase, o time celeste encara o São Francisco-PA, no estádio Mineirão, em jogo único. Caso termine empatado, a decisão será na disputa por pênaltis. Pelo Campeonato Mineiro, partida apenas em 2 de março, uma quinta-feira, contra a Caldense, também como mandante. Já a URT joga no próximo sábado contra o Tupi, em Juiz de Fora (MG).

O JOGO

Em campo, o Cruzeiro teve dificuldades para desenvolver o seu jogo. Muito por conta do gramado ruim do estádio Zama Maciel e também pela boa marcação exercida pela URT. Nos poucos lances de mais perigo que conseguiu criar, o goleiro Juninho nem precisou fazer a defesa, já que os chutes de Fabrício e Alisson passaram longe do gol.

O panorama da partida seguia igual na segunda etapa até que, aos 16 minutos, após jogada pela direita, Rafinha recebeu na área e foi derrubado por Luan. Pênalti, que o centroavante Ramón Ábila cobrou rasteiro no canto direito para fazer 1 a 0 para o Cruzeiro.

Com a vantagem no placar, o Cruzeiro deu uma relaxada na marcação e isso custou a vitória em Patos de Minas. Aos 23 minutos, após troca de passes pelo meio, Gabriel Ceará recebeu passe na área e bateu na saída do goleiro Rafael para decretar o empate por 1 a 1.