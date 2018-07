Em paz após vencer a Ponte Preta, Fluminense já mira o G4 do Brasileirão O ambiente foi de tranquilidade entre os jogadores do Fluminense, nesta quinta-feira, um dia após a vitória sobre a Ponte Preta, que rendeu ao time tricolor carioca a quinta colocação do Campeonato Brasileiro. O elenco voltou a treinar nas Laranjeiras, após o campo passar por uma reforma.