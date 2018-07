Em paz, seleção completa primeira semana de trabalho

Jonne Roriz/AE

JOHANNESBURGO - A seleção brasileira completou nesta sexta-feira a primeira semana de trabalho na preparação para a Copa do Mundo. Sem grandes problemas ou preocupações, o time de Dunga vive um clima de paz e isolamento para manter a concentração no objetivo principal: estar pronto para disputar o Mundial na África do Sul.

A preparação brasileira começou na última sexta-feira, quando a maior parte dos jogadores convocados se apresentou em Curitiba. Nos primeiros dias, porém, o grupo teve o desfalque de Júlio César, Maicon e Lúcio, que foram liberados para defender a Inter de Milão na final da Liga dos Campeões da Europa.

Além do grupo incompleto, Dunga começou o trabalho preocupado com as condições físicas de Kaká e Luís Fabiano, dois titulares da seleção, que sofreram lesões musculares recentemente. Mas eles não demoraram muito para mostrar que poderiam trabalhar normalmente com os companheiros.

Nos dois primeiros dias, a seleção ficou reclusa no CT do Caju, que fica em Curitiba e pertence ao Atlético-PR. Nesse período, o trabalho foi restrito aos exames médicos e testes físicos. Terminada essa fase, os jogadores começaram a treinar no campo, o que possibilitou o contato com o torcedor.

O embarque para a África do Sul aconteceu na quarta-feira. E, na viagem entre Curitiba e Johannesburgo, houve uma escala em Brasília, onde a seleção teve um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nada disso, porém, atrapalhou a programação feita por Dunga e seus auxiliares.

No desembarque em Johannesburgo, na quinta-feira, o grupo finalmente ficou completo, com a chegada de Maicon e Lúcio - Júlio César já tinha se apresentado em Curitiba. E a seleção manteve o ritmo forte de preparação, treinando até mesmo após a longa viagem entre Brasil e África do Sul.

Hospedada no Hotel Fairway, em Johannesburgo, a delegação brasileira manteve a privacidade, isolada do torcedor e da imprensa, o que tem sido uma diretriz do trabalho de Dunga na preparação para a Copa. "A prioridade é a seleção. O resto fica em segundo plano", avisou o treinador.

Na África do Sul, o ritmo de trabalho também continuou intenso. Enquanto isso, a CBF confirmou a realização dos dois testes pedidos por Dunga antes da estreia na Copa - contra Zimbábue e Tanzânia, nos dias 2 e 7 de junho respectivamente. Tudo para chegar bem no Mundial.