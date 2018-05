Em Pelotas, Brasil-RS vence o Londrina por 3 a 0 e afasta a crise na Série B

Com dois gols de Éder Sciola e um de Lourency, o Brasil-RS derrotou o Londrina por 3 a 0, neste sábado, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo cresceu de produção no segundo tempo depois da expulsão do volante Diego Lorenzi, que abriu o caminho para o time da casa construir a vitória sem grandes dificuldades. O confronto serviu para tirar o clube gaúcho da crise.

Agora com oito pontos, o Brasil-RS deixou a zona de rebaixamento e já esqueceu as duas derrotas consecutivas, que abalaram a confiança do torcedor. A vitória dentro de casa serviu para dar um ânimo novo no grupo. Do outro lado, o Londrina segue com os mesmos oito pontos, mas agora há quatro jogos sem ganhar, com duas derrotas e dois empates.

Quem assistiu o primeiro tempo não iria acreditar que o jogo iria terminar com três gols. Isso porque, apesar da pressão na saída de bola, o Brasil-RS não conseguia criar nenhuma oportunidade de perigo. Os primeiros minutos foram apenas de estudo. O Londrina arriscava pouco e os erros de passes minavam a confiança.

Com o passar do tempo, o jogo foi ficando monótono. Os poucos lances de perigo que foram criados saíram de chutes de fora da grande área, mas também sem grande trabalho para os goleiros. Aos 45 minutos, Lourency recebeu pela esquerda e soltou a bomba, mas a bola explodiu no travessão. No rebate, Luiz Eduardo tentou completar, mas jogou pela linha de fundo.

Mas no segundo tempo o Brasil-RS precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. Em cobrança de escanteio de Itaqui pela esquerda, Lourençy ganhou da marcação na primeira trave e escorou para Éder Sciola, que se infiltrou no meio da grande área para empurrar de perna direita para o fundo das redes.

Pouco tempo depois, aos 14 minutos, saiu a expulsão de Diego Lorenzi pelo segundo cartão amarelo. O volante deixou o Londrina com um jogador a menos. Na sequência, aproveitando o bom momento em campo, o Brasil-RS arriscou um cruzamento para a grande área, a marcação paranaense não cortou e o goleiro Vagner até defendeu uma finalização de Clayson, mas no rebote Lourency conseguiu balançar as redes, aos 20.

Depois, aos 28 minutos, Kaio recebeu pela direita, acertou um drible da vaca em Lucas Costa e tocou para trás para Éder Sciola só completar.

Nesta terça-feira, às 21h30, o Londrina busca a reabilitação contra o Coritiba no estádio do Café, em Londrina (PR), pela oitava rodada da Série B. Já o Brasil-RS viaja para enfrentar o CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió, às 16h30 do próximo sábado.

FICHA TÉCNICA

BRASIL-RS 3 x 0 LONDRINA

BRASIL-RS - Marcelo Pitol; Éder Sciola, Leandro Camilo, Rafael Dumas e Bruno Collaço (Artur); Leandro Leite, Itaqui (Zé Augusto) e Toty; Callyson (Kaio), Lourency e Luiz Eduardo. Técnico: Clemer.

LONDRINA - Vagner; Sílvio (Dudu), Leandro Almeida e Lucas Costa; Reginaldo, Moisés Gaúcho, Diego Lorenzi e Roberto; Felipe Marques, Keirrison (Jardel) e Wesley (Dirceu). Técnico: Marquinhos Santos.

GOLS - Éder Sciola, aos 7 e aos 29, e Lourency, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Leandro Camilo, Bruno Collaço e Itaqui (Brasil-RS); Lucas Costa (Londrina).

CARTÃO VERMELO - Diego Lorenzi (Londrina).

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

RENDA - R$ 26.980,00.

PÚBLICO - 1.608 pagantes.

LOCAL - Estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS).