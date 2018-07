Em Pelotas, Vasco busca vitória contra o Brasil-RS para voltar a ser líder

Após nove dias de treinamento, o Vasco quer mostrar que aproveitou bem o período sem jogos para vencer o Brasil-RS, no estádio Bento Freitas, em Pelotas (RS), neste sábado, às 16h30. Com campanha decepcionante no segundo turno e com risco de não conseguir o acesso para a elite do futebol nacional, o time carioca tem cinco jogos pela frente para confirmar a vaga e tentar o título da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com 58 pontos, o Vasco tem quatro de vantagem para o primeiro time fora do G4. Já para o líder Atlético Goianiense, a diferença é de três pontos, algo que pode ser atingido nesta rodada em caso de derrota goiana e triunfo vascaíno, já que o time de São Januário levaria vantagem no número de vitórias. Com chance remota de acesso, os gaúchos estão na 12.ª posição, com 46 pontos.

Apesar da possibilidade de voltar a ser líder, posição que ocupou nas primeiras 28 rodadas, o discurso no Vasco não é de título. Dono da modesta 10.ª colocação do segundo turno, o técnico Jorginho admite as atuações decepcionantes, principalmente do meia Nenê, e tem evitado falar sobre a taça, algo que era tratado como obrigação.

"Não é só o Nenê, mas é que com aquele brilhantismo da equipe no início da temporada criou-se uma expectativa muito grande em cima dos jogadores que tiveram uma queda de rendimento no segundo turno", disse o treinador, que projeta nova recuperação da equipe.

O tempo livre para treinamentos não modificou a escalação da equipe. Assim como no empate sem gols com o Avaí, no último dia 26, Madson segue na lateral direita, com Yago Pikachu no banco de reservas. No meio de campo, os jovens William e Douglas atuam ao lado de Nenê e Andrezinho. No ataque, Júnior Dutra ganhou a vaga de Thalles e forma dupla de frente com Éderson.

Com apenas uma vitória nos últimos 10 jogos, o Brasil-RS não tem mais objetivo na competição, mas tem ânimo extra para o jogo que marcará a inauguração de uma ampliação no estádio Bento Freitas. Por suspensão, o volante Marcão e o atacante Nathan desfalcam o time e serão substituídos por Cirilo e Washington.