Em penúltimo, Coritiba tenta frear o embalo do Corinthians no Brasileirão

A equipe do técnico Ney Franco entrará em campo motivada pela classificação às oitavas de final da Copa do Brasil. Na última quarta-feira, eliminou a Ponte Preta, em Campinas, com uma vitória nos pênaltis. E deve ter quatro novidades.

O goleiro Wilson, o meia Esquerdinha e os atacantes Marcos Aurélio e Paulinho estão novamente à disposição do treinador. As más notícias são as ausências do meia Lúcio Flávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e do atacante Keirrison, que se recupera de um desconforto muscular. Ambos ficaram de fora do jogo pela Copa do Brasil.

Com isso, a tendência é que Ney Franco mantenha o volante Alan Santos e o atacante Rafhael Lucas entre os titulares. "Temos que dar credibilidade aos jogadores. Espero que com a classificação (na Copa do Brasil) eles cresçam emocionalmente", comentou o treinador, que ainda não contará com o atacante Kleber, o meia Ruy, os volantes Cáceres e Rosinei, o lateral-esquerdo Carlinhos e o zagueiro Bonfim, todos no departamento médico.