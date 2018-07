Em penúltimo, Joinville visita o Inter em busca da terceira vitória consecutiva O Joinville mantém a esperança de se salvar no Campeonato Brasileiro. Depois de duas vitórias consecutivas, a equipe conseguiu deixar a lanterna e agora visita o Internacional neste sábado, às 18h30, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 32.ª rodada, para sair da zona de rebaixamento. Na 19.ª colocação com 30 pontos, o time catarinense está a três de deixar a degola.