Em penúltimo, Livorno anuncia seu 3º técnico no Campeonato Italiano

LIVORNO - Com a péssima campanha no Campeonato Italiano, no qual é penúltimo colocado, com 13 pontos, o Livorno segue em busca de um salvador para livrar a equipe do rebaixamento. Nesta terça-feira, o clube anunciou seu terceiro treinador desta temporada. Domenico Di Carlo chega para a vaga de Attilio Perotti, que deixou o cargo após a derrota por 3 a 0 para a Roma, no último sábado.

Perotti durou apenas uma semana como técnico do Livorno. Ele era diretor esportivo do clube e assumiu como treinador após a saída de Davide Nicola, que havia perdido sete das oito partidas anteriores à frente da equipe. No entanto, a reação da torcida e a derrota de sábado selaram a saída de Perotti. Não foi informado se ele voltará a fazer parte da diretoria.

O Livorno será o quinto time comandado por Di Carlo na carreira. Seu último trabalho foi no Chievo, de onde foi demitido em outubro do ano passado, mesmo depois de ter assinado um novo contrato poucos meses antes após uma ótima primeira temporada como técnico da equipe. Ele também já passou por Mantova, Parma e Sampdoria.