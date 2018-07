Em penúltimo na Série B, Atlético-GO demite técnico Jorginho A regra do futebol brasileiro de demitir treinador quando os resultados não aparecem fez mais uma vítima na manhã desta terça-feira. Após reunião com o diretor de futebol Adson Batista, Jorginho soube de sua demissão no Atlético-GO. É a segunda mudança no comando técnico do time goiano com apenas 13 rodadas na Série B do Campeonato Brasileiro.