Em Pernambuco contra o Santa Cruz, Fluminense tenta encostar no G4 do Brasileirão O Fluminense não passou de um coadjuvante no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Com campanha irregular, cheia de altos e baixos, o time se mantém na faixa intermediária da tabela de classificação, sem muito brilho. Para sair do marasmo, o técnico Levir Culpi tem cobrado mais envolvimento da equipe e espera que isso surta efeito neste domingo contra o Santa Cruz, às 16 horas, no estádio do Arruda, no Recife, em jogo pela 21.ª rodada.