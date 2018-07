Em Pernambuco, São Caetano empata com o Salgueiro

O clube de Pernambuco, caçula da segunda divisão nacional, foi melhor durante todo o jogo e com um gol contra de Bruno Recife abriu o placar no primeiro tempo. Na etapa final, mesmo sem exercer uma grande pressão, o São Caetano chegou ao empate com Eduardo e ambos conquistaram o primeiro ponto.

Surpreendendo a todos, o Salgueiro foi bem melhor no primeiro tempo, comandando as ações e criando as melhores chances de gol. Com isso, foi premiado aos 45 minutos, quando Thiago Baroni fez o cruzamento e o lateral-esquerdo Bruno Recife desviou errado, fazendo gol contra.

Na segunda etapa, o Salgueiro se fechou na defesa, mas aos 38 minutos, após confusão na área, Eduardo chegou chutando após rebote do goleiro Marcelo e garantiu o empate ao São Caetano.

O Salgueiro vai voltar a campo no próximo dia 28 (sábado), jogando fora de casa contra o ABC, às 21 horas. Já o São Caetano vai fazer a estreia diante de sua torcida na próxima sexta, às 21 horas, contra o Ituiutaba.

Ficha técnica

Salgueiro 1 x 1 São Caetano

Salgueiro - Marcelo; Rogério, Alex Xavier, Alemão e Thiago Baroni; Pio, Josa, Edu Chiquita e Robertinho (Hugo Henrique); Fernando (Mazinho) e Fagner (Juninho Cearense). Técnico: Neco.

São Caetano - Luís; Artur, Tiago Martinelli, Eli Sabiá e Bruno Recife; Souza (Kleber Lucas), Ricardo Conceição, Augusto Recife e Aílton; Antonio Flávio (Geovane) e Nunes (Eduardo). Técnico: Márcio Goiano.

Gols - Bruno Recife (contra), aos 45 minutos do primeiro tempo; Eduardo, aos 28 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Fagner e Robertinho (Salgueiro); Bruno Recife e Eli Sabiá (São Caetano).

Árbitro - Francisco Assis Almeida Filho (CE).

Renda - Não disponível.

Público - 8.399 pagantes.

Local - Estádio Ademir Cunha, em Paulista (PE).