Em pesquisa na Europa, Arena do Palmeiras é eleita 'estádio do ano'

Em votação popular realizada pelo site inglês Stadium DataBase, da Europa, o Allianz Parque foi eleito 'o estádio do ano', em concorrência com mais de 30 estádios, entre eles, sete brasileiros. Além da Arena do Palmeiras, estavam na lista a Arena Corinthians, Beira-Rio, Arena da Amazônia, Arena da Baixada, Arena das Dunas, Arena Pantanal e o estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES).

Apenas a casa alviverde recebeu cerca de 33 mil votos, liderando a votação no site especialista no assunto. De acordo com o portal especializado em arenas, apesar do alto número de brasileiros participantes da votação, o estádio do Palmeiras também recebeu muitos votos na Europa. A ausência como sede na Copa do Mundo do Brasil em 2014 também é lembrada pelo site.

A lista foi concebida de acordo com três critérios: inauguração do estádio realizada na última temporada, capacidade superior a dez mil torcedores e ter sido usado com capacidade total no último ano. Além das arenas brasileiras, estádios na França, Espanha e Rússia também participaram da votação.

O Palmeiras já disputou oito jogos oficiais na nova arena. Na reta final do Campeonato Brasileiro do último ano, quando a equipe lutava para sair das últimas colocações na tabela, dois jogos foram realizados, contra Sport e Atlético-PR, sem vitórias. Com o elenco renovado, o Palmeiras voltou a jogar na arena alviverde em quatro jogos pelo Paulistão, além de amistosos na pré-temporada.