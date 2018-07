Em péssima fase, Flamengo enfrenta o Corinthians no Itaquerão neste domingo

Para reagir da má fase recente - foram cinco derrotas nos últimos seis jogos -, os rubro-negros pregam a tranquilidade como principal arma para não ceder ao desespero. Com 44 pontos e atualmente na 10.ª posição, somente a vitória pode levar o time carioca de volta à trilha da nata do futebol nacional.

"É um jogo que vai ser um divisor de águas. Conseguindo uma vitória lá, a gente volta para a briga. Temos que pensar jogo a jogo porque nesse momento vemos o G4 um pouco distante. Somando pontos e com tropeços de adversários, a gente sobe na tabela. Depois, lá na frente, vamos ver pelo que vamos brigar", afirmou o meia Alan Patrick.

O alto nível de jogo apresentado pelo adversário preocupa o técnico Oswaldo de Oliveira, que tenta passar calma aos jogadores. "O Corinthians tem um conjunto muito forte, que aprendeu a escolher ao longo dos 90 minutos o que precisa fazer para garantir a vitória. Porém, o Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas e um jogo pode ser um ponto fora da curva. Por isso podemos superá-los mesmo dentro de casa. Não devemos pensar no que aconteceu no primeiro turno, nos últimos jogos, mas sim no que está por vir", disse.

Dentro de campo, Oswaldo de Oliveira não poderá contar com o atacante Emerson, suspenso pelo STJD por xingar o árbitro da partida contra o Vasco na Copa do Brasil. Para seu lugar, o treinador poderá escalar, pela primeira vez, Kayke para fazer dupla com Guerrero. Isso porque ainda não se sabe se Paulinho, que está com dores no glúteo, e Gabriel, que se recupera de uma entorse no tornozelo, estarão liberados pelo departamento médico para participar do jogo.