Em péssima fase, São Paulo jogará no domingo para encerrar jejum de um mês

Ao empatar por 0 a 0 com o Red Bull Brasil nesta última rodada do Campeonato Paulista, no Morumbi, o São Paulo ampliou a sua má fase e completou a sua quinta partida sem vitórias. Com isso, a equipe desafiará um jejum de um mês sem conquistar um triunfo no próximo domingo, contra o Bragantino, às 17 horas, em Bragança Paulista, pela nona rodada da competição estadual.

A última vez que o time são-paulino saiu de campo vencedor foi no magro 1 a 0 sobre o São Bento, no último dia 3 de fevereiro, no Pacaembu, onde Hernanes assegurou o placar positivo ao acertar um belo chute de fora da área no duelo válido pela quinta rodada do Paulistão.

De lá para cá, o São Paulo acumulou três derrotas e dois empates, sendo que marcou apenas um gol neste período. Primeiro foi batido por 2 a 0 pelo Talleres, na Argentina, antes de ser superado pela Ponte Preta por 1 a 0, em Campinas, e ficar no 0 a 0 com a equipe argentina no confronto de volta da fase preliminar da Copa Libertadores, no Morumbi.

Este último empate provocou a eliminação precoce na competição continental e foi determinante para a demissão do técnico André Jardine, substituído de forma interina por Vagner Mancini, que dirigirá o time até o final da primeira quinzena de abril, quando Cuca, obedecendo recomendações médicas, finalmente poderá assumir o comando.

Com Mancini, o São Paulo foi derrotado por 2 a 1 pelo Corinthians, no último dia 17, em Itaquera, e no domingo passado não soube aproveitar o fator campo na partida contra o Red Bull Brasil. Assim, a equipe está hoje fora da zona de classificação às quartas de final do Paulistão, ocupando apenas a terceira posição do Grupo D, com dez pontos, atrás de Oeste, com 12, e do Ituano, com 11. E o Oeste, com um jogo a menos, ainda poderá ampliar a vantagem na ponta nesta segunda-feira, quando encara a Ferroviária, às 17h30, em Araraquara, no fechamento desta oitava rodada da competição.