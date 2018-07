Em pior posição na história, Brasil é ameaçado por Mali no ranking da Fifa

A seleção brasileira está em 18º lugar na lista mensal, enquanto Mali --que nunca jogou uma Copa do Mundo-- está em 24º, após subir uma colocação em relação ao mês anterior.

Os 10 times da América do Sul permaneceram entre os 50 primeiros colocados do ranking. A Venezuela, a pior colocada do continente, ocupa a 43ª posição.

O Brasil, como sede da Copa do Mundo de 2014, não disputa as eliminatórias para o Mundial e despencou no ranking, uma vez que os amistosos valem menos pontos do que os jogos de competição, no complexo cálculo da Fifa.

O Japão é o melhor colocado da Ásia, em 26º lugar, enquanto a Costa do Marfim, em 13º, é o melhor africano e o México, em 15º, aparece como o melhor colocado da Concacaf.

Não houve mudança na liderança, em que a campeã mundial e europeia Espanha permanece no topo, à frente de Alemanha, Argentina, Inglaterra e Itália.

Veja os 10 primeiros colocados:

1. (1) Espanha

2. (2) Alemanha

3. (3) Argentina

4. (4) Inglaterra

5. (5) Itália

6. (6) Colômbia

7. (6) Portugal

8. (8) Holanda

9. (9) Croácia

10. (10) Rússia

(Por Brian Homewood)