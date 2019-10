Em pior sequência com Carille, Corinthians visita o CSA em Maceió

O Corinthians visita o CSA nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Rei Pelé, para tentar acabar com o jejum de seis jogos sem vitória. É a pior sequência negativa da equipe sob o comando do técnico Fábio Carille. São quatro empates e duas derrotas nas últimas partidas.

A sequência ruim fez o Corinthians deixar o G-4 do Campeonato Brasileiro. Agora, até uma vaga no G-6 está ameaçada. O time está na sexta colocação, com 45 pontos, apenas um a mais do que o Grêmio.

Para o jogo desta quarta, o Corinthians terá mudanças ao menos na defesa e no ataque. Na zaga, Fagner retorna ao time após cumprir suspensão no clássico contra o Santos. Na frente, Gustavo assume a posição porque Vagner Love ficou em São Paulo para tratar dores na coxa direita e Mauro Boselli está suspenso.

Gustavo, aliás, falou sobre a disputa do Corinthians pelas primeiras colocações. "Vamos buscar essa vaga na Libertadores. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, é preciso sempre somar pontos, perder o menos possível. Temos que estar concentrados em todos os jogos para buscar a vitória, pontuar e colar no G-4", afirmou.

O centroavante também admitiu atuação ruim do time nas últimas partidas, mas disse que a pressão não está maior por causa do jejum de vitórias. "A pressão que levamos é de todos os jogos. Sabemos que não estamos fazendo grandes jogos, mas a equipe não está deixando de se dedicar, de correr e buscar o resultado", declarou Gustavo.

No CSA, o técnico Argel Fucks também mexerá na equipe. O volante João Vitor volta de suspensão, mas o lateral-esquerdo Carlinhos sentiu dores na coxa esquerda e é dúvida. Caso não tenha condições de atuar, Euller deve herdar a vaga.

FICHA TÉCNICA

CSA X CORINTHIANS

CSA: João Carlos; Dawhan, Alan Costa, Luciano Castan e Carlinhos; João Vitor, Nilton, Jonatan Gómez e Apodi; Bustamante (Warley) e Ricardo Bueno. Técnico: Argel Fucks.

Corinthians: Cássio; Fagner, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Ralf, Júnior Urso e Sornoza; Pedrinho, Clayson e Gustavo. Técnico: Fábio Carille.

Árbitro: Rafael Traci (SC).

Local: Rei Pelé, em Maceió (AL).

Horário: 21h30.

Na TV: Globo e Premiere.