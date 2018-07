Em Piracicaba, Corinthians quer a terceira vitória seguida

SÃO PAULO - O Corinthians vai jogar sem quatro titulares (o goleiro Cássio, o zagueiro Paulo André, o volante Paulinho e o atacante Alexandre Pato) contra o XV de Piracicaba, nesta quarta-feira, às 22 horas, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba, pela 13.ª rodada do Campeonato Paulista. Mas não abre mão de conseguir a terceira vitória seguida para ficar mais perto do objetivo de terminar a fase de classificação entre os quatro primeiros colocados para fazer a partida das quartas de final em casa.

Atualmente, o time é quinto colocado com 21 pontos. Até o próximo jogo pela Copa Libertadores - no dia 3 de abril contra o Millonarios, na Colômbia - o Corinthians enfrentará, pela ordem, XV de Piracicaba (fora), Guarani (fora), Penapolense (casa) e São Paulo (fora).

No gol, Danilo Fernandes substitui Júlio César, dando sequência ao rodízio estabelecido pelo técnico Tite. O lateral-direito Alessandro e o meia Danilo, poupados do jogo do último sábado contra o União Barbarense (vitória por 3 a 0, no Pacaembu), retornam à equipe. Apesar da ausência de Alexandre Pato, Emerson vai para o banco. Ele perdeu a disputa com Romarinho pela vaga ao lado de Guerrero.

No caso do centroavante, o Corinthians deverá ter atendido o seu pedido e não precisará liberá-lo para um amistoso da seleção peruana na próxima data Fifa. Nesta terça, o técnico da equipe, o uruguaio Sergio Markarián, disse em entrevista a um jornal local que entendeu a solicitação do clube brasileiro e que não conta mais com o atacante para enfrentar Trinidad & Tobago, na próxima terça.

Guerrero não poderá entrar em campo pelo Peru para enfrentar o Chile, nesta sexta, porque está suspenso nas Eliminatórias. Assim, ele viajaria a Lima apenas para jogar o amistoso, no qual Markarián vai observar jovens jogadores. A diretoria corintiana considerou desnecessário o deslocamento, que poderia ser prejudicial para sua condição física.

Agora a Federação Peruana de Futebol (FPF) é que dará a palavra final. Caso consiga a liberação, o Corinthians contará com seu artilheiro na temporada, com sete gols, para os confrontos diante de Guarani e Penapolense.

XV DE PIRACICABA - Thiago Passos; Vinicius Bovi, Pedro Paulo, Luiz Eduardo e GUstavo Goiano; Adilson Goiano, Glauber, Danilo Sacramento e Diguinho; Paulinho e Márcio Diogo. Técnico: Edison Só.

CORINTHIANS - Danilo Fernandes; Alessandro, Chicão, Gil e Fábio Santos; Ralf, Guilherme, Renato Augusto e Danilo; Romarinho e Guerrero. Técnico: Tite

Juiz: Leonardo Ferreira Lima.

Horário: 22 horas

Local: Barão de Serra Negra