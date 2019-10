Em Porto Alegre, Corinthians inicia preparação para pegar o Grêmio

O Corinthians voltou a treinar nesta quinta-feira, já em Porto Alegre, após ter vencido a Chapecoense por 1 a 0 na noite de quarta. Depois da partida na Arena Condá, em Chapecó, a delegação alvinegra viajou em voo fretado para a capital gaúcha.

O Corinthians enfrenta o Grêmio no sábado, às 19h, na Arena do Grêmio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por causa do pouco tempo entre as partidas fora de casa, o elenco não voltou a São Paulo. O confronto com a Chape foi adiado da 21ª rodada.

Nesta quitna, o técnico Fábio Carille comandou uma atividade em campo, no Parque Esportivo da PUC, para os jogadores que não iniciaram a partida em Chapecó. Já a outra parte do grupo, formada pelos que atuaram desde o começo, permaneceram na academia do hotel para trabalhos regenerativos.

O último treino antes da partida será realizado nesta sexta-feira à tarde, também no Parque Esportivo da PUC em Porto Alegre. A atividade será fechada à imprensa.

O Corinthians é o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos. O Santos, em terceiro lugar, também tem 41 pontos, mas venceu uma partida a mais na competição. Já o líder Flamengo soma 49 pontos, enquanto o Palmeiras tem 46.