Em Porto Alegre, Criciúma surpreende e vence o Grêmio pela Copa do Brasil Dentro do G4 do Campeonato Brasileiro e enfrentando uma equipe que disputa a Série B, era de se esperar uma vitória do Grêmio sobre o Criciúma, nesta terça-feira, pela rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Mas o clube catarinense, comandado pelo ex-jogador e agora técnico Petkovic, surpreendeu e ganhou por 1 a 0, em plena Arena Grêmio, em Porto Alegre.