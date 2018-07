Em Porto Alegre, estádio Beira-Rio acelera instalação de cadeiras

PORTO ALEGRE - Na reta final das obras, o Estádio Beira-Rio acelerou a instalação das cadeiras que receberão até 51.300 torcedores em cada um dos cinco jogos que sediará na Copa do Mundo do próximo ano. A previsão dos responsáveis pela obra é de que sejam colocadas até 1.100 cadeiras por dia na arena do Internacional nas próximas semanas.

A instalação começou a ser realizada há cerca de duas semanas e já conta com 1.500 assentos fixados nas arquibancadas. Mas o processo será acelerado a partir desta semana. Não há um prazo definido para o término da colocação dos assentos. No entanto, os responsáveis esperam que em breve as arquibancadas estejam cobertas de vermelho, a tradicional cor do clube. As cadeiras vermelhas, segundo a assessoria do Inter, são feitas de polipropileno de alto impacto, poliamida e fibra de vidro. Os assentos têm rebatimento automático e molas integradas que garantem o alinhamento e a estética das arquibancadas.

As obras do Beira-Rio também entraram na reta final em outros setores do estádio. Já estão sendo instalados o teto e o piso dos 55 camarotes. Na parte exterior, a nova fachada está ganhando as cores do clube, com chapas de aço vermelhas, brancas e pratas. O Beira-Rio está sendo reformado com investimento na ordem de R$ 330 milhões, sendo R$ 235 milhões de financiamento federal.