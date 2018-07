Em Porto Alegre, Grêmio e Atlético-PR ficam no empate sem gols pelo Brasileirão

Grêmio e Atlético Paranaense empataram por 0 a 0, neste domingo, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time rubro-negro soma quatro pontos e ocupa a segunda posição, só perdendo a liderança para o Corinthians, único que venceu os dois jogos. O clube tricolor gaúcho também chega aos quatro pontos, mas cai para o sétimo lugar, com apenas um gol de saldo.

+ TEMPO REAL - Confira os lances da partida

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro

+ Palmeiras derrota o Internacional por 1 a 0 e ganha a primeira no Brasileirão

Na próxima rodada, o Grêmio enfrenta o Botafogo, no sábado, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Antes, nesta quarta-feira, às 19h30, estreia na Copa do Brasil, já nas oitavas de final, contra o Goiás, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. No domingo, o Atlético-PR joga novamente fora de casa, desta vez contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Grêmio e Atlético-PR fizeram um primeiro tempo movimentado, com boas trocas de passes e uma superioridade do time gaúcho, que criou as melhores chances de gols e mereceu sair para o intervalo em vantagem. Do lado paranaense, chutão e passes longos foram evitados. Como é de característica das equipes dirigidas pelo técnico Fernando Diniz, tentou manter a posse de bola, trocou passes em excesso e tentou evitar que o rival estivesse no controle do jogo.

Sabendo dessa característica de evitar lançamentos e chutes de longa distância, o Grêmio adiantou a marcação e pressionou o Atlético-PR em seu campo de defesa, já na saída de bola do goleiro Santos. Em uma delas, logo aos 4 minutos, quase abriu o placar, naquela que seria a sua melhor chance. Lucho González errou passe na defesa, Everton deixou Luan na cara do gol, o atacante chutou e acertou a travessão; no rebote, Ramiro mandou sobre o gol.

Aos 26 minutos, o time gaúcho chegou novamente e Santos evitou o gol gremista. Maicon trocou passes com Léo Moura dentro da área e chutou no canto direito. O goleiro fez bela defesa e espalmou para escanteio.

Na última boa chance da primeira etapa, o Grêmio apertou a marcação no seu ataque, tomou a bola do adversário, Luan recebeu dentro da área e chutou com perigo, à direta do gol.

No segundo tempo, o Atlético-PR adiantou os seus jogadores, se aproximou da meta do goleiro Marcelo Grohe, equilibrou o jogo e começou a levar perigo para o Grêmio. A intensidade do jogo também caiu.

A estratégia mais ofensiva de Fernando Diniz acabou aos 30 minutos. O volante Camacho, que já tinha cartão amarelo (por ter evitado uma reposição de bola rápida do Grêmio), acabou expulso por uma falta sobre Luan. Com um jogador a menos, o Grêmio voltou a mandar no jogo. O treinador atleticano foi obrigado a sacar o meia-atacante Guilherme e reforçar o sistema defensivo. O time gaúcho apertou para tentar o gol, mas parou na sólida defesa paranaense.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 0 x 0 ATLÉTICO-PR

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Léo Moura (Alisson), Pedro Geromel, Bressan e Bruno Cortez; Maicon (Maicosuel), Arthur (Jael), Ramiro, Cícero e Everton; André. Técnico: Renato Gaúcho.

ATLÉTICO-PR - Santos; Paulo André, Pavez e Thiago Heleno; Matheus Rossetto, Lucho González (Bruno Guimarães), Camacho e Thiago Carleto; Nikão, Guilherme (Zé Ivaldo) e Pablo (Éderson). Técnico: Fernando Diniz.

CARTÕES AMARELOS - Pedro Geromel, Ramiro e André (Grêmio); Pablo e Bruno Guimarães (Atlético-PR).

CARTÃO VERMELHO - Camacho (Atlético-PR).

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

RENDA - R$ 688.660,00.

PÚBLICO - 23.894 pagantes.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).