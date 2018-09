Em Porto Alegre, Paraná tenta iniciar reação no Brasileirão

Pressionado por uma sequência de dez jogos sem vitórias e por ser o lanterna do Campeonato Brasileiro, o Paraná tenta ganhar fôlego diante do Grêmio, neste sábado, às 16 horas, mesmo atuando em Porto Alegre, no duelo válido pela 25.ª rodada.

Com 16 pontos, o Paraná já está nove pontos atrás da Chapecoense, que tem 25 e é o primeiro clube fora da zona de rebaixamento. A distância aumenta a necessidade de uma reação imediata, tão esperada por todos no clube. É o que espera o técnico Claudinei Oliveira, que optou por adotar o mistério envolvendo a escalação.

"Uma hora nosso jogo vai ter que encaixar, tomara que seja agora", comentou brevemente o técnico, que não vai sentar no banco de reservas por ter sido expulso na derrota por 2 a 0 para o Santos, na rodada passada, em casa. O auxiliar Luciano Gusso vai comandar o time à beira do campo.

São esperadas pelo menos duas mudanças na escalação. O volante Leandro Vilela, após cumprir suspensão automática, volta no lugar de Jhonny Lucas. A segunda novidade será a entrada do meia Maicosuel, que participou de parte do último jogo. Ele pode entrar na vaga de Carlos, bastante criticado, ou de Caio Henrique. O atacante Silvinho e o zagueiro Cleber Reis ainda se recuperam de lesões e nem viajaram com o grupo para Porto Alegre.