Em Porto Alegre, Santos trava disputa pelo segundo lugar com o Grêmio

Depois da polêmica eliminação na Copa do Brasil, quando o Santos pediu a anulação da partida com o Flamengo alegando interferência externa quando o árbitro Leandro Vuaden voltou atrás na marcação de um pênalti a seu favor, a equipe da Vila Belmiro tem uma disputa direta pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro.

A partida será diante do Grêmio, em Porto Alegre, às 19 horas. A vitória fará o time santista, hoje em terceiro lugar com 30 pontos, ultrapassar os gaúchos, que têm 32. É também uma disputa para não deixar que o líder Corinthians se distancie – hoje tem 40 pontos.

“Um confronto direto, um jogo muito difícil, uma equipe muito bem montada, bem qualificada. A gente sabe das dificuldades que vamos enfrentar. Porém, vamos usar todos o nosso poderio ofensivo, o nosso poderio como equipe, para buscar um ótimo resultado lá dentro", afirmou o atacante Ricardo Oliveira, que será titular de novo.

O principal desfalque é o argentino Emiliano Vecchio. Depois de ficar encostado com Dorival Junior, o argentino ganhou espaço e passou a dividir a armação com Lucas Lima. Mas, no jogo com o Flamengo, ele sofreu uma ruptura da origem do adutor direito, lesão considerada entre média e grave. Não há previsão de retorno.

Levir Culpi deverá escalar Cittadini em seu lugar, se quiser manter as características ofensivas. Longuine corre por fora. Outra opção é reforçar a marcação, com Alison ou Leandro Donizete ao lado volante Yuri. Renato ainda não está recuperado de lesão muscular.

O zagueiro Gustavo Henrique, ausente da equipe desde setembro do ano passado quando rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho esquerdo, ficará no banco de reservas. David Braz e Lucas Verissimo são os titulares. “Vamos enfrentar o time que tem o futebol mais qualificado do futebol brasileiro”, elogia o defensor.

A missão do Santos para se tornar vice-líder é realmente difícil. O técnico Renato Gaúcho poupou alguns titulares na partida diante do Atlético-PR pela Copa do Brasil – o time venceu por 3 a 2 e está na semifinal diante do Cruzeiro.

O time terá o retorno do atacante Lucas Barrios. Ausente dos dois últimos jogos devido a um desconforto muscular, o atacante treinou normalmente será titular. O único desfalque é Michel, suspenso, que será substituído por Maicon. Luan, que tem proposta da Sampdoria, vai completar 200 jogos pelo clube gaúcho. GRÊMIO X SANTOS

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Kannemann e Cortez; Arthur, Maicon, Ramiro, Luan e Pedro Rocha; Barrios. Técnico: Renato Gaúcho

SANTOS - Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Jean Mota; Yuri, Cittadini, Lucas Lima e Copete; Bruno Henrique e Ricardo Oliveira Técnico: Levir Culpi

JUIZ - Braúlio da Silva Machado (SC)

LOCAL - Arena Grêmio

HORÁRIO - 19h

TRANSMISSÃO - SporTV