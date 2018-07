Em Porto Alegre, Vitória visita Grêmio para evitar princípio de crise

O Vitória vem de duas derrotas consecutivas e precisa de um bom resultado contra o Grêmio, nesta quinta-feira, às 19h15, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, para acalmar seus torcedores. Após nove jogos disputados no Campeonato Brasileiro, o time baiano tem duas vitórias, três empates e quatro derrotas. Um aproveitamento de 33,3%, que tirou a paciência dos rubro-negros. Houve protesto de torcedores durante esta semana no estádio Barradão, em Salvador. Membros de uma torcida organizada exibiram faixas com os dizeres: "diretoria de segunda divisão", "queremos jogadores" e "ou honra ou saia".

O técnico Vagner Mancini parece ter entendido o recado e tratou de mexer na equipe. O zagueiro Kanu ganhou a vaga de Ramon e formará a dupla de zaga com Victor Ramos. "Acho que o Ramon teve uma queda de rendimento. A gente tem que entender. É uma queda de performance, mas isso não quer dizer que ele está saindo eternamente do time", explicou o treinador. As laterais também serão alteradas. Na direita, Norberto será poupado por desgaste muscular. A intenção seria colocar Maicon Silva, mas ele também se machucou. Vagner Mancini demonstrou irritação com mais uma lesão do jogador. "Ele teve quatro ou cinco já. Ontem (terça-feira) acabou o treinamento e ele estava inteiro", lamentou.

Com isso, Diego Renan será deslocado para o setor e Euller entrará na lateral esquerda. "Vamos ver ainda. Posso usar o Ramon na direita também. Ganharia em altura, o que ajudaria nas bolas aéreas. Mas minha intenção é entrar com Diego e Euller", informou. No meio de campo, Willian Farias volta de suspensão.