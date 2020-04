Em Portugal, Jesus revela estudos na quarenta e saudades dos flamenguistas

Em Portugal desde 24 de março, o técnico Jorge Jesus está em isolamento social e distante da sua rotina de trabalho, no Flamengo. Nem por isso, porém, ele se esquece do clube carioca. E, nesta quinta-feira, utilizou as redes sociais para garantir que está com saudades do Ninho do Urubu, o CT da equipe, e também dos torcedores.

Jesus explicou como tem sido a sua rotina durante o período de quarentena. Ele revelou que tem estudado os jogos do Flamengo, assim como de outras equipes e até de seleções. Ele possui contrato com o time até o meio do ano e ainda negocia a renovação, mas não comentou sobre a pendência em seu texto.

"Aproveitando OS dias em casa para estudar, ler, analisar jogos do Flamengo, de outras equipes e seleções do futebol mundial. Mas tenho sentido muita falta das atividades no Ninho, do convívio com funcionários, companheiros de comissão técnica, jogadores e também do carinho e paixão da nação rubro-negra. Um #tbt de saudade e de torcida para que possamos estar logo todos juntos", escreveu Jesus em seu perfil no Instagram.

O treinador chegou a ficar com a suspeita de estar com o coronavírus há duas semanas. Ainda no Rio, o português fez um exame que apontou que ele estava com covid-19, mas com indícios fracos, o que o levou a realizar um segundo teste. E aí o resultado foi negativo para a virose.

O elenco do Flamengo iniciou na última quarta-feira um período de 20 dias de férias. Porém, ainda não é possível prever quando as atividades serão retomadas no Ninho do Urubu, assim como as competições.