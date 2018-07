Em possível despedida de Ábila, Cruzeiro faz só treino físico nesta terça

Naquele que pode ter sido o último treino de Ramón Ábila no Cruzeiro, os jogadores do time mineiro fizeram somente treino físico nesta terça-feira, por opção do técnico Mano Menezes. Trata-se do segundo dia seguido sem trabalho técnico ou tático no grupo cruzeirense.

Ábila está em negociação com o Boca Juniors e pode ter o acerto anunciado ainda na noite desta terça. Em dia de trabalho leve, o atacante levou até o filho para a atividade e brincou com ele no gramado, enquanto os companheiros se exercitavam na academia e sobre o campo com o preparador físico.

A maior parte dos jogadores se restringiu à academia. Mas Ábila teve a companhia dos meias Robinho e Rafinha no gramado da Toca da Raposa II. A dupla fez trabalho de fisioterapia. Eles devem iniciar a transição para a preparação física nos próximos dias. Ainda não têm prazo para retornar ao time.

Tentando evitar maior desgaste físico do seu time, Mano Menezes vai comandar a única atividade em campo, em preparação para o jogo contra o Fluminense, na manhã desta quarta-feira, a partir das 11 horas. A partida contra os cariocas está marcada para quinta

Nesta quarta-feira, às 11h, Mano Menezes orienta a única atividade em campo antes do jogo contra o Fluminense, marcado para quinta-feira, no estádio Giulite Coutinho, na cidade de Mesquita.