Em possível despedida, Pirlo encara jogo como 'final'

Com a Costa Rica já classificada com seis pontos e a Inglaterra eliminada por ainda não ter pontuado - Itália e Uruguai tem três pontos cada -, dois campeões do mundo serão eliminados no Grupo D. "Todos os jogos de Copa são importantes, mas este é como uma semifinal ou final", compara Pirlo. "Não estamos preocupados além do limite, mas é um jogo decisivo. Causaria um grande desapontamento no elenco se não fôssemos às oitavas de final, mas nós somos capazes de vencer. Não vamos jogar pelo empate", afirma.

Fundamental no título mundial italiano de 2006, Pirlo já anunciou que se aposentará da seleção após a competição no Brasil. O duelo contra os uruguaios pode, portanto, ser o último do jogador de 35 anos com a camisa da Itália. Mas o meia da Juventus diz estar pensando apenas em ajudar seus companheiros a conseguir a classificação. "Só estou focado em vencer o jogo para continuar na competição. Ainda nem comecei a pensar no meu futuro", ressalta.

Caso vença o Uruguai, a Itália ainda pode ser líder do Grupo D. Para isso, terá que torcer por uma vitória da Inglaterra sobre Costa Rica e tirar uma diferença de três gols no saldo.