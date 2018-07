Em pouco tempo, Willians diz já estar adaptado ao Inter Contratado no começo da temporada, depois de passar seis meses jogando no futebol italiano - estava na Udinese -, o volante Willians revelou já estar adaptado ao Inter. Titular do técnico Dunga, ele é uma das armas do time para o jogo deste sábado, contra o Pelotas, em Novo Hamburgo, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho.