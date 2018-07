Em preparação para a Copa do Mundo, Islândia perde amistoso no Catar

Uma das maiores surpresas da próxima Copa do Mundo, a Islândia entrou em campo nesta quarta-feira para um amistoso preparatório. Em Doha, no Catar, a estreante em Mundiais decepcionou e foi derrotada pela República Checa, que não estará no torneio, por 2 a 1.

A queda interrompeu uma sequência de três vitórias da Islândia, que arrancou na reta final das Eliminatórias Europeias para confirmar vaga na Copa da Rússia do ano que vem. Já a República Checa tenta se reerguer depois de ficar de fora até da repescagem na busca por uma vaga no Mundial.

Mas nesta quarta, quem se impôs em Doha foi o time checo. Aos 18 minutos, Soucek recebeu cruzamento da direita, aproveitou desatenção da defesa e desviou para abrir o placar. O segundo gol saiu no início da etapa final, quando Sykora aproveitou sobra na entrada da área e emendou com estilo.

A Islândia, então, foi para cima e conseguiu descontar aos 31 minutos, quando Finnbogason foi acionado em cruzamento pela direita e subiu para testar cruzado. Os islandeses ainda tentaram o empate nos últimos minutos, mas pararam na defesa adversária.