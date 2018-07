Em preparação para final do Paulistão, Audax volta a se esconder em Sorocaba

Durante a fase decisiva do Campeonato Paulista, o Audax adotou a cidade de Sorocaba como casa e esse planejamento continuará também para a decisão histórica para o clube diante do Santos. O diretor de futebol, Nei Teixeira, confirmou que a preparação acontecerá no Centro de Treinamento Fazenda Ipê, do Atlético Sorocaba, localizado no bairro Ipanema das Pedras.

A decisão é para deixar o Audax longe da euforia de ter conquistado uma vaga na final. Um esquema já foi preparado para dar total privacidade ao time de Osasco, conforme o que foi pedido pelo treinador, que está confiante em levar o clube ao título. "Em time que está ganhando não se mexe. Então vamos manter o esquema adotado nas quartas e nas semifinais", explicou Teixeira.

O Audax chegou na decisão passando por duas potências do futebol paulista. Nas quartas de final, derrotou o São Paulo por 4 a 1, enquanto na semifinal eliminou o Corinthians em pleno Itaquerão, nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

O primeiro jogo da final contra o Santos acontecerá neste domingo, às 16h, no Estádio José Liberatti, em Osasco. Uma semana depois, a decisão sairá da Vila Belmiro.