Em preparação para o Brasileiro, Flamengo faz 9 a 0 no Olaria em jogo-treino

À espera do início do Campeonato Brasileiro e da chegada do novo treinador, Domènec Torrent, o Flamengo fez nesta sexta-feira um jogo-treino. No Ninho do Urubu o time derrotou o Olaria por 9 a 0 sob o comando de Maurício Souza, treinador do sub-20 e que vem sendo o responsável por orientar os trabalhos desde a saída de Jorge Jesus.

A equipe rubro-negra teve os gols marcados por Léo Pereira, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, Pedro Rocha, Pedro (duas vezes), Rodrigo Muniz e Lincoln. As ausências da atividade foram os laterais titulares, Rafinha e Filipe Luís, que estão lesionados. Assim, João Lucas e Renê começaram jogando, na seguinte formação: Diego Alves, João Lucas, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

O trabalho teve três tempos de 40 minutos e foi o primeiro teste do Flamengo desde a conquista do título do Campeonato Carioca, assegurado em 15 de julho. Dois dias depois, Jesus anunciou sua saída do clube para assumir o comando do Benfica.

A expectativa é que Torrent, ex-auxiliar de Pep Guardiola, assuma o clube já nos próximos dias. O Flamengo volta a campo em 9 de agosto, quando o time vai enfrentar o Atlético Mineiro, no Maracanã, pela primeira rodada do Brasileirão.