Em 'prévia' da Libertadores, São Paulo bate o Inter no Beira-Rio

SÃO PAULO - Em uma prévia da semifinal da Libertadores, o São Paulo venceu o Inter por 2 a 0 no Beira-Rio neste domingo, 23, pela terceira rodada do Brasileirão em um jogo de muita marcação. Os gols da partida foram marcados por Hernanes e Fernandão.

O São Paulo soube se defender bem, com uma defesa bem-postada, e aproveitando as chances que teve na frente. Quando o Inter conseguiu criar chances de perigo, Rogério Ceni fez defesas importantes. "Marcamos bem. Para vencer o Inter aqui dentro tem de ser desta maneira", resumiu o atacante Fernandão, em entrevista à TV Globo após a partida.

Foi a primeira vitória do São Paulo no Brasileirão. A equipe tem agora 4 pontos ganhos e ocupa a 11ª colocação na tabela. O Inter, por sua vez, segue com 3 pontos e está em 13º. O Colorado sofreu sua segunda derrota em dois jogos no Beira-Rio.

O próximo compromisso dos paulistas é o clássico contra o Palmeiras na quarta-feira, às 20h30, no Morumbi. O Inter enfrenta o Vasco no dia seguinte em São Januário.

O jogo. O primeiro tempo foi sofrível. O jogo começou truncado, e com muita marcação. Sem espaço para armar, as duas equipes optavam , sem sucesso, pela ligação direta.

O primeiro chute a gol só saiu aos 30 do primeiro tempo. Giuliano fez boa jogada individual na intermediária e serviu Walter. O atacante chutou fraco e Rogério Ceni fez uma defesa fácil.

Ligeiramente melhor, o Inter chegou com perigo três minutos depois. Em uma cobrança de escanteio de Giuliano, Walter cabeceou e Rogério defendeu. No rebote, Everton chutou forte e o capitão são-paulino espalmou outra vez.

INTERNACIONAL 0 Abbondanzieri; Bolivar , Sorondo e Fabiano Eller; Glaydson, Guiñazu, Sandro (Alecsandro), Giuliano e Kléber; Everton e Walter (D'Alessandro) Técnico: Jorge Fossati SÃO PAULO 2 Rogério Ceni; Miranda (Xandão), Alex Silva e Richarlyson ; Cicinho, Rodrigo Souto (Jean), Hernanes, Marlos (Jorge Wágner) e Júnior César; Dagoberto e Fernandão Técnico: Ricardo Gomes Gols: Hernanes, aos 36 do primeiro tempo e Fernandão, aos 17 do segundo. Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ) Renda: n/d Público: n/d Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

O São Paulo respondeu. Hernanes cobrou falta aos 36. A bola bateu na barreira e, no rebote, o volante são-paulino chutou outra vez. Pato Abbondanzieri se atrapalhou e a bola entrou.

"Bati mal, ela voltou. O goleiro foi se posicionar errado e foi no contrapé dele', disse Hernanes, no intervalo à TV Globo.

Após o gol, o nível da partida melhorou. O São Paulo teve mais três oportunidades. A primeira com Marlos, que invadiu a área colorada e chutou para fora. Depois, foi a vez de Júnior César arriscar de longe, sem sucesso. Rodrigo Souto ainda tentou de cabeça, mas Abbondanzieri defendeu.

O segundo tempo começou de maneira bem parecida com o primeiro: truncado, com passes errados e marcação forte. O Inter girava a bola, mas parava na boa marcação da defesa são-paulina.

O castigo veio aos 17. Dagoberto desarmou no meio campo, arrancou pela esquerda e lançou Hernanes. O volante cruzou e Fernandão só completou para o gol, na mesma meta na qual ele marcou, pelo Inter, um dos gols na decisão da Libertadores de 2006, contra o São Paulo.

Com a desvantagem de dois gols, Jorge Fossati resolver mexer. Andrezinho, Alecsandro e D'Alessandro, que haviam sido poupados por conta do desgaste da partida contra o Estudiantes, na Libertadores entraram no meio do segundo tempo.

Voltando ao 4-4-2, a equipe colorada melhorou ofensivamente. D'Alessandro e Andrezinho passaram a criar chances, mas paravam em Rogério Ceni. O goleiro fez pelo menos duas defesas importantes, em chutes do argentino e de Kléber. Depois disso, o São Paulo soube tocar a bola com tranquilidade para garantir o resultado.