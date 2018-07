Marcelo Oliveira treina contra-ataque em 1ª atividade no Palmeiras

O técnico Marcelo Oliveira comandou nesta terça-feira o primeiro treinamento na Academia de Futebol e já apareceu com algumas novidades no Palmeiras. Ele fez um trabalho de contra-ataque com os jogadores que não começaram a partida contra o Fluminense, no domingo passado - eles ficaram na academia.

Antes da bola rolar, o treinador conversou no gramado com os jogadores. Em seguida, deu início à atividade, que consistia em dois jogadores atacando contra um defendendo. Enquanto isso, Mouche e Fellype Gabriel correram no canto do gramado e Allione manteve seu trabalho de recondicionamento físico.

Na segunda parte da atividade, Marcelo Oliveira comandou um treino tático de dois toques e o atacante Leandro Pereira deu um susto. Ele torceu o tornozelo, ficou alguns segundos caído no gramado, mas se levantou e pareceu estar recuperado das dores.

A ausência do treino foi o zagueiro Nathan. Ele vai defender o time sub-20 do Palmeiras contra o Goiás, em jogo que será realizado nesta quarta-feira, na Arena Barueri, em Barueri (SP), pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

O treinador pode começar a esboçar o time que encara o Grêmio, neste sábado, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela oitava rodada do Brasileirão, no treinamento da tarde desta quarta-feira, na Academia de Futebol.