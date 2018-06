Em primeiro clássico pelo São Paulo, Régis pode bater marca pessoal

A invencibilidade de oito jogos do São Paulo se iguala com a marca recorde de oito jogos em que o lateral-direito Régis ficou sem perder em sua carreira até aqui. Além do atual momento, o mesmo aconteceu no ano passado para o jogador, quando ainda estava no São Bento.

+ Após entorse, Rodrigo Caio passará por cirurgia no pé esquerdo

Titular no time de Diego Aguirre, Régis espera bater este recorde pessoal neste domingo, no clássico contra o Santos, o primeiro dele com a camisa tricolor. "Defender o São Paulo já é uma grande tarefa, por isso a expectativa para o jogo com o Santos é grande. Vamos trabalhar essa semana para fazer uma grande partida e sair com a vitória", analisa.

“É muito bom poder fazer parte e estar presente nessa sequência de invencibilidade, fico feliz. Já são oito jogos sem perder e espero que eu possa continuar assim por mais tempo", afirma o jogador. "Vamos seguir focados para continuar crescendo na temporada e cientes de que esses resultados positivos são fundamentais para dar confiança e moral ao grupo."

Régis vê o clássico com um peso maior, e pediu ainda mais compromisso e responsabilidade por parte dos atletas. "Disputar um clássico com a camisa de um grande clube como é o São Paulo, é algo diferente. Sempre que eu entro em campo, entro para fazer o meu melhor, mas não tenho como negar que o clássico é uma partida especial, é diferente e tem um peso maior, exige ainda mais compromisso e responsabilidade."