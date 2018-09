Em primeiro jogo após a Copa, Bélgica goleia Escócia em amistoso

Fora de casa, a Bélgica venceu a Escócia por 4 a 0 em amistoso, nesta sexta-feira, em Glasgow, na primeira partida da seleção semifinalista ma última Copa do Mundo após o fim do torneio. Mesmo fora de casa, os atacantes belgas Romelu Lukaku, Eden Hazard e Michy Batshuayi, duas vezes, marcaram os gols que garantiram o resultado.

O primeiro gol do jogo, único no primeiro tempo, foi marcado por Lukaku, que dominou a bola dentro da área após passe do meia Thorgan Hazard. Com o goleiro Craig Gordon já batido, o centroavante usou a perna direita para apenas empurrar para o gol vazio, aos 27 minutos.

A Bélgica voltou para o segundo tempo com quatro alterações: Timothy Castagne, Vincent Kompany, Dries Mertens e Lukaku saíram para as entradas de Thomas Meunier, Thomas Vermaelen, Michy Batshuayi e Yannick Ferreira-Carrasco. Mesmo modificado pelas alterações do técnico espanhol Roberto Martínez, a seleção belga ampliou antes de completar um minuto da etapa final, com chute forte de Eden Hazard, de perna esquerda, de dentro da área.

Antes de sair, aos dez minutos da etapa final, o autor do segundo gol deu uma assistência para Batshuayi ampliar para 3 a 0. O centroavante marcou o segundo dele na partida, aos 14 do segundo tempo, e deu números finais ao jogo. A próxima partida da Bélgica será na terça-feira, quando estreará na Liga das Nações, fora de casa, contra a Islândia.

Também nesta sexta-feira, a seleção do Catar venceu a da China por 1 a 0. A equipe ganhou o duelo com gol marcado pelo atacante Almoez Ali, aos 27 minutos do primeiro tempo.