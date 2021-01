Em primeiro jogo do ano, Corinthians tenta manter o embalo de 2020

O Corinthians faz seu primeiro jogo no ano nesta quarta-feira, às 21h30, contra o Fluminense, na Neo Química Arena, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é não deixar com que os 16 dias de treinamento acabem com o embalo da equipe que vinha de três vitórias consecutivas e começava a sonhar com vaga para a Libertadores.

Principal responsável pela ascensão do time na temporada, o técnico Vagner Mancini não achou ruim o período sem jogos, pois sabe que a reta final será desgastante. “Lógico que quando você vem numa sequência boa, o que todo mundo queria era sequência de jogos, que teremos a partir do jogo contra o Fluminense. Vamos jogar de quarta e domingo, vai ser diferente do que tivemos em novembro e dezembro”, disse.

"É importante saber utilizar um momento como esse. Tivemos tempo de reorganizar algumas coisas em cada setor da equipe. Se perde pela falta de sequência, ganha pelo tempo de descanso e reajuste”, acrescentou o treinador corintiano.

A última partida disputada pelo Corinthians foi em 27 de dezembro, quando venceu o Botafogo por 2 a 0, fora de casa. Depois teve um jogo adiado contra o Palmeiras (marcado para a próxima segunda-feira, dia 18, no Allianz Parque) e hoje enfrentará um adversário que também sonha com um lugar no G-6 - o Fluminense, que não terá o técnico Marcão no banco por estar com covid-19, está em sétimo lugar com 43 pontos.

Atualmente, oito pontos separam o Corinthians do grupo da Libertadores. Mancini acredita que ainda dá tempo de conseguir a vaga. "Acho possível sim, a partir do momento que a gente mantenha o desempenho que tem chamado a atenção de todos. Mais importante do que falar do futuro, é manter o que é feito, buscando evolução.”

Para a partida, o treinador não contará com o meia Otero, que testou positivo para covid-19. O jogador está assintomático e cumpre isolamento.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS X FLUMINENSE

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Cantillo, Luan, Cazares e Gustavo Mosquito; Jô. Técnico: Vagner Mancini.

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Luccas Claro, Matheus Ferraz e Danilo Barcelos; Yuri, Hudson, Yago e Michel Araújo; Wellington Silva e Fred. Técnico: Ailton Ferraz (interino).

ÁRBITRO: Rafael Traci (SC).

LOCAL: Neo Química Arena.

HORÁRIO: 21h30.

NA TV: Globo e Pay-per-view.