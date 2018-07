Em processo de renovação, Guarani dispensa mais um

Ele vai voltar a defender o Ceará, clube com quem tem vínculo. Na quarta-feira, o time de Campinas já havia liberado o lateral-direito Medina, que se destacara no time na temporada passada.

As despedidas acontecem justamente após uma boa vitória da equipe no Campeonato Paulista. O triunfo sobre o XV de Piracicaba, por 3 a 2, fora de casa, deu novo astral ao Guarani. Após passar o início do Estadual preocupado com rebaixamento, os jogadores do time campineiro mudaram o discurso e até sonham com a classificação à próxima fase.

"Primeiro queremos nos distanciar do rebaixamento, mas nosso principal objetivo é estar entre os oito melhores", afirmou o zagueiro Thiago Mathias, reforçando que no momento o time está mais próximo dos últimos colocados, já que está no 16º lugar, com sete pontos.