Em programa de TV, Maradona ironiza a seleção brasileira

Com a Argentina na final da Copa do Mundo e o Brasil eliminado de maneira vexatória, Diego Maradona não cansa de brincar com os rivais. Antes de apresentar o "De Zurda" ("De Canhota"), transmitido pela estatal venezuela Telesur, o craque argentino entoou, junto com o estafe do programa, um canto que inicia com "Brasil, decime que se siente" e termina com o verso "Maradona es más grande que Pelé".

Repetindo a piada do jornal Olé, a palavra "siente" foi trocada por "siete", em alusão aos sete gols sofridos pelo Brasil contra a Alemanha, enquanto Maradona exibia a mesma quantidade de dedos com as mãos.

Durante o programa, no entanto, Maradona pregou respeito ao Brasil e fez elogios à organização da Copa do Mundo.

"O Brasil perdeu em campo, mas ganhou como país. Não houve distúrbios nos estádios. O que se pintava lá fora era que seria um caos. Parecia que teríamos que comprar uma arma ao desembarcar por aqui. Não houve nada disso", afirmou.