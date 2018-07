Em protesto, jogadores do Vasco não se concentram Os jogadores do Vasco decidiram nesta terça-feira que não ficarão concentrados para o jogo de quarta, contra o Bangu, às 17h, em Moça Bonita, pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Eles já haviam ameaçado não se concentrarem para o duelo contra o Duque de Caxias, no fim de semana. Mas, na ocasião, a diretoria quitou parte dos vencimentos, os jogadores mudaram de ideia e a crise foi amenizada pela vitória por 3 a 1.