Em protesto racial, MLS só tem um jogo disputado na noite de quarta nos EUA

Os jogadores da MLS boicotaram cinco partidas na noite de quarta-feira em um ato coletivo contra a injustiça racial. A paralisação veio depois que todos os três compromissos dos playoffs da NBA foram cancelados em um protesto contra a ação policial em que Jacob Blake foi baleado pelas costas em Wisconsin, na noite de domingo.

Os jogadores envolvidos nas partidas Atlanta United x Inter Miami, FC Dallas x Colorado Rapids, Portland Timbers x San Jose Earthquakes, Real Salt Lake x Los Angeles FC e Los Angeles Galaxy x Seattle Sounders decidiram não jogar em solidariedade. A única partida disputada foi entre Orlando City e Nashville SC.

"Tomamos uma decisão juntos como jogadores e equipes para não jogar o nosso jogo esta noite porque há mais acontecendo em nosso país para distrair nossas mentes com o futebol. Esta é a primeira vez em que posso concordar com o ditado 'É apenas um jogo'", publicou Kei Kamara, atacante do Colorado, nas redes sociais.

O Atlanta United divulgou um comunicado antes da partida contra o Inter Miami em Fort Lauderdale, na Flórida. Os atletas se reuniram no campo antes do jogo, de mãos dadas. "Somos solidários com a comunidade negra, com nossos jogadores, nossa cidade e nossos fãs na luta contra a injustiça", disse o comunicado. "Devemos usar nossas vozes para ser a mudança."

Os Timbers também divulgaram um comunicado. "O Portland Timbers apoia nossos jogadores e sua decisão de não jogar esta noite. A injustiça racial e a brutalidade policial contra os negros em nosso país devem acabar agora."

Após a vitória de sua equipe por 3 a 1 sobre o Nashville, o meio-campista do Orlando City Nani disse que sabia do boicote aos outros jogos. Ele foi o único jogador da sua equipe a se ajoelhar durante a execução do hino dos Estados Unidos.

"Nós não sabíamos. Nós entendemos e respeitamos o que está acontecendo e o que outras equipes fizeram. Esta é uma situação que devemos estar juntos a partir de hoje para tentar fazer o nosso melhor para ver o que podemos ajudar e como podemos apoiar e dar suporte", disse.

No início do dia, a Major League Soccer emitiu um comunicado sobre o tiroteio em Kenosha. "A MLS condena inequivocamente o racismo e sempre defendeu a igualdade, mas nós precisamos fazer mais para dar passos tangíveis para impactar a mudança. Nós continuaremos a trabalhar com nossos jogadores, nossos clubes e a comunidade do futebol em geral para aproveitar nosso poder coletivo de lutar por igualdade e justiça social." Dois jogos da MLB e todos os três da WNBA também foram cancelados.