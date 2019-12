Em provável despedida de Sampaoli, Santos encara Flamengo pelo vice-campeonato

O jogo contra o Flamengo, domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, não vai apenas encerrar as atividades do Santos em 2019. A partida diante do campeão nacional, válida pela última rodada do Campeonato Brasileiro, provavelmente será o encerramento de um ciclo rápido, porém marcante: o de Jorge Sampaoli como treinador da equipe alvinegra.

O argentino tem contrato com o Santos até o fim de 2020, mas os desentendimentos com a diretoria do clube têm sido frequentes e, por essa razão, sua saída é dada como certa - o Palmeiras já é apontado como o provável próximo empregador de Sampaoli. Sob a batuta do ex-comandante da seleção argentina, o Santos jogou desde o início do ano um futebol ousado e agressivo, o que fez o técnico cair nas graças da torcida. Além disso, mesmo tendo à sua disposição um elenco pouco numeroso, o treinador conseguiu fazer a equipe chegar à última rodada do Brasileirão lutando pelo segundo lugar.

Basta ao Santos derrotar o Flamengo para ser vice-campeão - empatada com o Palmeiras em pontos, a equipe da Vila Belmiro tem uma vitória a mais. Em caso de empate na Vila, os santistas terão de torcer para os palmeirenses não vencerem o Cruzeiro, em Belo Horizonte, no mesmo horário. Se o resultado diante do time rubro-negro for uma derrota, o vice-campeonato só será alvinegro se o rival também perder.

A disputa entre Santos e Palmeiras vale R$ 1,6 milhão. Essa é a diferença entre o prêmio pago pela CBF ao vice-campeão do Brasileirão (R$ 31,3 milhões) e o que recebe o terceiro colocado (R$ 29,7 milhões).

Embora seja praticamente um amistoso, o jogo contra o Flamengo terá ambiente de decisão na Vila. Todos os ingressos colocados à venda pela diretoria (11,5 mil) já foram comercializados e Sampaoli vai mandar a campo praticamente o que tem de melhor - na derrota para o Athletico-PR, na quarta-feira, alguns titulares ficaram no banco de reservas.

Sem Luan Peres e Felipe Jonatan, que estão suspensos, o argentino deverá voltar a escalar o lateral-esquerdo Jorge, que ficou fora das quatro últimas partidas da equipe. O goleiro Everson e o meia Evandro têm problemas físicos e podem ficar fora do jogo.

O Flamengo fará neste domingo seu último jogo antes da disputa do Mundial de Clubes, no Catar, com seriedade total. Embora a partida contra o Santos seja um mero cumprimento de tabela para os campeões nacionais e da Copa Libertadores, Jorge Jesus vai mandar a campo sua equipe titular.

Caso derrote o Santos na Vila, o Flamengo vai terminar o Brasileirão com incríveis 93 pontos. Na era dos pontos corridos, iniciada em 2003, apenas o Cruzeiro daquela temporada terminou a competição com pontuação maior (cem pontos), mas o torneio naquela época era disputado por 24 clubes, o que significa dizer que há 16 anos os mineiros disputaram 46 partidas - agora são 38.

O zagueiro espanhol Pablo Marí está recuperado de uma lesão no tornozelo direito e poderá voltar à equipe rubro-negra neste domingo. Por outro lado, o treinador português não sabe se contará com Bruno Henrique, que sofreu uma lesão muscular leve na partida contra o Palmeiras, no último domingo. Caso ele não jogue, será substituído por Vitinho.

A partida contra o Santos pode ser a última de Gabriel como jogador do Flamengo em território nacional, justamente no estádio em que ele apareceu para o mundo do futebol. O empréstimo do goleador do Brasileirão, que ainda está vinculado à Inter de Milão, acabará ao fim da temporada e os dirigentes rubro-negros temem que ele decida voltar para a Europa. A decisão só deverá sair depois do Mundial.

O elenco do Flamengo viajará para o Catar na próxima sexta-feira. A estreia da equipe carioca no Mundial vai ocorrer no dia 17, contra o vencedor da partida entre Al Hilal, da Arábia Saudita, e Espérance, da Tunísia. A decisão do torneio está marcada para o dia 21, um sábado.

FICHA TÉCNICA

SANTOS X FLAMENGO

Santos: Everson (Vanderlei); Victor Ferraz, Veríssimo, G. Henrique e Jorge; Alison, Sánchez e Pituca (Evandro); Marinho, Soteldo e Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli.

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique (Vitinho) e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

Juiz: Paulo Roberto Alves Junior (PR).

Local: Vila Belmiro.

Horário: 16h.

Na TV: Pay-per-view.