Em quarentena, Neymar diz que seu maior sonho é conquistar a Copa do Mundo

Confinado há cerca de dois meses em sua mansão em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro, Neymar respondeu a perguntas feitas por seguidores de uma marca de perfumes que o patrocina. Um dos questionamentos foi sobre o principal sonho que o craque brasileiro ainda não realizou.

"Ainda não ganhei uma Copa do Mundo, que é o sonho mais importante que tenho. Espero que eu possa conseguir isso até terminar minha carreira, mas também sei que é muito difícil, muito complicado, mas farei o possível para alcançar esse sonho", respondeu o astro do Paris Saint-Germain.

Neymar jogou duas Copas do Mundo com a seleção brasileira, em 2014 e 2018. Em 10 partidas, marcou seis gols e tentou, sem sucesso por enquanto, liderar o Brasil rumo à conquista. Em 2022, no Mundial do Catar, com 30 anos, ele terá mais uma chance para realizar o tão esperado sonho.

No vídeo publicado pela marca de perfumes, Neymar também é indagado sobre como o que tem feito nesse período de quarentena. Basicamente, sua rotina em casa inclui exercícios físicos e um tempo reservado para ficar com a família na mansão em Mangaratiba.

"Eu estou ficando com minha família, de quarentena, estou treinando quase todos os dias, estou tentando me manter em forma, que é uma coisa bem difícil, mas é uma coisa que é muito importante lá na frente. Estou treinando sempre, mantendo meu ritmo e de quarentena", disse o atacante. No vídeo, ele também falou sobre questões pessoais, como seu filme preferido, a experiência de ser pai e os esportes que pratica em seu tempo livre, além do futebol.

Neymar ainda não retornou a Paris porque o Campeonato Francês foi encerrado precocemente, e o Paris Saint-Germain, declarado campeão. Com isso, ele deve permanecer no Brasil até que Uefa confirme a volta da Liga dos Campeões, prevista para ser concluída em agosto. O PSG está nas quartas de final do torneio europeu.

O time parisiense também está nas finais da Copa da França, que será disputada contra o Saint-Étienne, e da Copa da Liga da França, contra o Lyon. As decisões dos dois torneios, no entanto, ainda não tem datas marcadas.